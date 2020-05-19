Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

Минкомсвязи готовит проект о создании федерального оператора дорожных камер на базе компании «ГЛОНАСС БДД» — дочерней структуры Ростеха. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.

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