Общество

КомпанияКомпанияРегионы получили тарифы единого оператора дорожных камер от Ростеха

Минкомсвязи готовит проект о создании федерального оператора дорожных камер на базе компании «ГЛОНАСС БДД» — дочерней структуры Ростеха. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.
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с чего всё началось

Рынку камер обеспечат камерность

Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

Правительство предложило передать «дочке» «Ростеха» контроль над дорожными камерами по всей стране

Дождь05:08

Минсвязи предложило сделать «дочку» «Ростеха» единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Интерфакс03:30

Рынку камер обеспечат камерность

Коммерсантъвчера в 18:31

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» может получить контроль над дорожными видеокамерами по всей стране

Эхо Москвы00:37

Регионы получили тарифы единого оператора дорожных камер от Ростеха

Компания00:27

Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

Ведомостивчера в 23:07

Татарстану предложили расценки федерального оператора дорожных камер от «Ростеха»

БИЗНЕС Online00:45
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Гаджеты

AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3

Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
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Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com 16:55
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
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Транспорт

Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта

На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
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Экономика

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года.
Дождь 02:53
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 14:14
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150

Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой

Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и ест на гладильной доске

Актриса Наталья Назарова прозябает в нищете и живет затворницей в обветшалой однокомнатной квартире. Там почти 40 лет не было ремонта.
Комсомольская правда 16:00
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Политика

Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
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Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
13
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
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Технологии

Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска

Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru 15:07
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Футбол

Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем

Газета.Ru 17:50
Политика

В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко

Как сообщает издание "Украинская правда", генеральная прокуратура Украины инициировала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко в связи с опубликованными ранее записями разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Московский Комсомолец 18:13
Шоу-бизнес

Боня ответила на критику Бородиной

Ведущая пристыдила блогеров, которые дезориентируют публику 37-летняя Ксения Бородина возмутилась, что некоторые блогеры, не имеющие медобразования, раздают своей аудитории советы о том, как лечить те или иные болезни.
WomanHit.ru 06:15
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Экономика

Швеция приготовилась к рекордному кризису

Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 18:59
Гаджеты

Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
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Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», во второй раз за две недели сменился руководитель.
Компания вчера в 11:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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