Общество
CarsWeek.ruВ России может появиться единый оператор дорожных камер
В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.
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с чего всё началось
Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.Коммерсантъвчера в 18:31
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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Авто
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:48
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
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Lenta.ru вчера в 05:08
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Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса
Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 04:08
Авто
Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%
Автоновости дня 06:22
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Стало известно будущее вступительных экзаменов в российские вузы
В ведомстве сообщили, что в 2020 году абитуриенты будут взаимодействовать с приемными комиссиями вузов онлайн — через сервис «Поступи в вуз онлайн».
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Обновленный BJ212 — китайский аналог УАЗ — поступил в продажу
Китайская компания BAW запустила в продажу обновленную версию рамного внедорожника BJ212, являющегося аналогом отечественных моделей ГАЗ-69 и УАЗ-469.
Letnews.ru вчера в 10:07
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области
На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
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Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство
В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
Коммерсантъ 01:46
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Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Общество
В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом
Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
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Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Общество
Власти КНР ввели карантин на границе с Россией
Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
Кино
Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1
Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
Здоровье
Врачи оценили эффективность лекарства Трампа в борьбе с коронавирусом
Специалисты медицинского учреждения Шанхая полагают, что «Гидроксихлорохин» (противомалярийный препарат) вызывает множество побочных эффектов, поэтому не эффективен для лечения COVID-19.
Территория новостей 03:14
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает "Медиазона" со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, - "Списки памяти".
Газета.Ru 07:40
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Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
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Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Политика
Медведев назвал слабой стороной России службу занятости
Служба занятости является слабой стороной России, необходимо сделать ее эффективнее.
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Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе
Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
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Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00