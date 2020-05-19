Общество

CarsWeek.ruCarsWeek.ruВ России может появиться единый оператор дорожных камер

В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.
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с чего всё началось

Рынку камер обеспечат камерность

Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Правительство предложило передать «дочке» «Ростеха» контроль над дорожными камерами по всей стране

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Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

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Татарстану предложили расценки федерального оператора дорожных камер от «Ростеха»

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Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» может получить контроль над дорожными видеокамерами по всей стране

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Регионы получили тарифы единого оператора дорожных камер от Ростеха

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Минсвязи предложило сделать «дочку» «Ростеха» единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Интерфакс03:30

Рынку камер обеспечат камерность

Коммерсантъвчера в 18:31
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СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Политика

Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:48
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Татьяну Васильеву обокрали во время теста на коронавирус

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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Общество

Генпрокуратура нашла новые фейки о предназначении коронавируса

Генпрокуратура опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что COVID-19 создан для чипирования людей и "сокращения населения планеты", сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 04:08
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Авто

Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%

Автоновости дня 06:22
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Общество

Стало известно будущее вступительных экзаменов в российские вузы

В ведомстве сообщили, что в 2020 году абитуриенты будут взаимодействовать с приемными комиссиями вузов онлайн — через сервис «Поступи в вуз онлайн».
Lenta.ru 07:43
Авто

Обновленный BJ212 — китайский аналог УАЗ — поступил в продажу

Китайская компания BAW запустила в продажу обновленную версию рамного внедорожника BJ212, являющегося аналогом отечественных моделей ГАЗ-69 и УАЗ-469.
Letnews.ru вчера в 10:07
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Общество

109 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Саратовской области

На 19 мая в Саратовской области у 1980 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, из них выздоровели 518 человек, в том числе 55 за сутки.
Kursk.com 04:04
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного.
Коммерсантъ 01:46
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Общество

В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
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Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
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Кино

Сериал «Разбитое зеркало» стартует 18 мая на канале Россия 1

Сможет ли Дарья преодолеть все преграды и найти свое женское счастье узнаем 18 мая (по будням) в 21.20 на канале Россия 1.
Комсомольская правда 17 мая в 23:30
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Здоровье

Врачи оценили эффективность лекарства Трампа в борьбе с коронавирусом

Специалисты медицинского учреждения Шанхая полагают, что «Гидроксихлорохин» (противомалярийный препарат) вызывает множество побочных эффектов, поэтому не эффективен для лечения COVID-19.
Территория новостей 03:14
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Здоровье

СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает "Медиазона" со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, - "Списки памяти".
Газета.Ru 07:40
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Экономика

Активность российского бизнеса снизилась до минимума

Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
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Политика

Медведев назвал слабой стороной России службу занятости

Служба занятости является слабой стороной России, необходимо сделать ее эффективнее.
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Общество

Минтруд назвал дату возвращения предприятий к работе

Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня — к этому времени, согласно последнему прогнозу, заработает большинство предприятий.
BFM.ru 02:47
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Хоккей

Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке

12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
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