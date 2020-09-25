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РБК
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Ограничитель, введенный Минфином, ставит регионы в неравное положение: он несправедлив по отношению к субъектам, которые вели ответственную бюджетную политику, говорит один из собеседников РБК: «Чем сильнее был закредитован субъект, чем масштабнее были его долги по бюджетным кредитам, тем больше средств окажется у него в распоряжении на борьбу с пандемией».В источнике
С чего всё началось
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00
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Новая Губерния

Регионы пожаловались на Минфин из-за ассигнований на борьбу с Covid-19

Новая Губерния12:18
Саминвестор

Регионы пожаловались на ограничения заимствований

Саминвестор02:54
Давыдов.Индекс

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Давыдов.Индекс05:44
Финансовая газета

СМИ: Минфин ограничил средства, выделенные регионам на компенсацию антикризисных расходов

Финансовая газета03:24
Калужские новости

Калужская область сможет больше других потратить на «пандемийные» расходы

Калужские новости11:44
The Moscow Post

Регионы не довольны ограничениями Минфина

The Moscow Post01:57
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

РБК23:00

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона
Lenta.ru06:20
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СМИ узнали о позиции военных по выдворению Трампа из Белого дома

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Российский Диалог11:49
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Газета.Ru12:13
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ИА Красная Весна10:22
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RuNews24.ru10:47

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ23 сентября в 05:54
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