Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования
Ограничитель, введенный Минфином, ставит регионы в неравное положение: он несправедлив по отношению к субъектам, которые вели ответственную бюджетную политику, говорит один из собеседников РБК: «Чем сильнее был закредитован субъект, чем масштабнее были его долги по бюджетным кредитам, тем больше средств окажется у него в распоряжении на борьбу с пандемией».В источнике
С чего всё началось
Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования
Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00
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