The Moscow Post 3

Ограничитель, введенный Минфином, ставит регионы в неравное положение: он несправедлив по отношению к субъектам, которые вели ответственную бюджетную политику, говорит один из собеседников РБК: «Чем сильнее был закредитован субъект, чем масштабнее были его долги по бюджетным кредитам, тем больше средств окажется у него в распоряжении на борьбу с пандемией».