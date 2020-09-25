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РБК
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, связанные с пандемией.В источнике
С чего всё началось
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".
РБК23:00
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Калужские новости

Калужская область сможет больше других потратить на «пандемийные» расходы

Калужские новости11:44
Давыдов.Индекс

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Давыдов.Индекс05:44
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

РБК23:00
Саминвестор

Регионы пожаловались на ограничения заимствований

Саминвестор02:54
The Moscow Post

Регионы не довольны ограничениями Минфина

The Moscow Post01:57
Финансовая газета

СМИ: Минфин ограничил средства, выделенные регионам на компенсацию антикризисных расходов

Финансовая газета03:24

Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года

Объем просроченных потребительских кредитов достиг пиковых значений с конца 2018 года, а в целом за август прирост просрочки составил 5%, что стало самым высоким показателем с начала коронакризиса в России.
Просрочка по потребкредитам в РФ достигла пиковых значений 2018 года
Газета.Ruвчера в 05:15
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Польша закроет угольные шахты к 2049 году

Правительство Польши заключило сделку с профсоюзами о постепенном закрытии угольных шахт к 2049 году Польша единственная в ЕС, кто не обязался обеспечить нейтральный уровень выбросов углерода к 2050 году Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 25.09.2020 (CHELINDUSTRY) В пятницу правительство Польши заключило сделку с профсоюзами о постепенном закрытии угольных шахт к 2049 году.
Chelindustry.ru09:01

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
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Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.
Российская газета05:37
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