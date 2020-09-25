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РБК
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму: расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий; недополученных относительно 2019 года доходов, "а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов".В источнике
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Реальное время

Минфин компенсировал Татарстану все выпадающие доходы, другим регионам — лишь частично

Реальное время00:59
БИЗНЕС Online

Регионы жалуются на минфин: Татарстану компенсировали все потери, а ряд субъектов оставили почти без дотаций

БИЗНЕС Online00:23
РБК

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

РБК23:00
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Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40

CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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