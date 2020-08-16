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Ведомости
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО).В источнике
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Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Независимая газета

Кризис усилил неравенство регионов

Независимая газетавчера в 13:35
Долги.ру

Эксперты считают, что острая фаза экономического кризиса в России завершена

Долги.ру14 августа в 02:00
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10
Ариг Ус

Промышленное производство в Бурятии за полгода выросло на 5%

Ариг Ус14 августа в 01:23

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
RT на русском21:51
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Хакасия встроилась в общероссийские показатели пандемии

В Хакасии процент прироста заболевших COVID-19 по итогам недели сравнялся с общероссийским: 4%. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 8 по 14 августа.
ИА Хакасия14 августа в 06:25
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.com15 августа в 15:23
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Лукашенко

Москва, 15 августа 2020, 15:06 — REGNUM В Кремле раскрыли детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшегося сегодня, 15 августа, по инициативе белорусской стороны.
REGNUM15 августа в 08:06
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Космическая эра Бенедикта Редгроува: трибьют в честь высадки на Луне

Капсула Год собственного рождения имеет для Бенедикта особый смысл: он не только горд быть ровесником первой лунной высадки, но воспринимает человека на Луне как одно из самых ранних своих впечатлений.
Популярная механикавчера в 08:41

Российский Су-35 погонял в небе американский F-22

Информационные ресурсы сообщают о том, что между российским истребителем Су-35 и американским F-22 мог иметь место некий инцидент, в котором российский боевой самолёт вышел победителем, так как смог несколько раз зайти в хвост американскому боевому самолёту, тем самым продемонстрировав готовность атаковать.
Avia.pro13 августа в 20:01
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