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Ведомости
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63000 и 32000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в СКФО и ДВФО).В источнике
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Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10
Независимая газета

Кризис усилил неравенство регионов

Независимая газетавчера в 13:35
Долги.ру

Эксперты считают, что острая фаза экономического кризиса в России завершена

Долги.ру14 августа в 02:00

Нефть дорожает, Brent превысила $45 за баррель

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.
Росбалт02:59
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Депутат Рады обвинил Порошенко в подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот 24 августа, заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Rambler News Serviceвчера в 05:56
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В Москве вооруженные грабители похитили водку у незнакомцев

Двое вооруженных пистолетом незнакомцев потребовали у мужчин, распивавших алкоголь в подземном переходе в Москве, прекратить пьянствовать и отобрали у них две бутылки волки, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости02:49