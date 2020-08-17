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ТАСС
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

Один из вариантов расчета социально-экономической ситуации в регионах учитывает не только индекс экономического стресса, но и прирост реальный заработной платы, рассчитанный экономистами на основе последних данных Росстата об уровне номинальной заработной платы и индексах потребительских цен.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63 000 и 32 000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в CКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

ТАСС07:44
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10
ПРАЙМ

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

ПРАЙМ06:17
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Народные новости

Составлен список наиболее пострадавших от пандемии регионов России

Народные новости07:36

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам
Ведомости05:50
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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Aston Martin представил два «бондовских» спорткара

Осенью в прокат выйдет 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", но уже сейчас производитель престижных спортивных автомобилей решил выпустить в честь этого события две лимитированные серии 007 Aston Martin Vantage и 007 Aston Martin DBS Superleggera.
Экономика сегодня06:08

«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Совет директоров "Полюса" признал целесообразным и одобрил направление АО "Полюс Красноярск", единственным акционером которого является "Полюс", информационного меморандума владельцам обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото".
Finam.Ru03:57