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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от кризиса регионах в первом полугодии различался в два раза, а уровень безработицы — в четыре.В источнике
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Anews

Названы самые пострадавшие из-за кризиса регионы России

Anews05:54
Finam.Ru

Где в России жить хорошо?

Finam.Ru14 августа в 05:10
Плюс один +1

Исследование: лучше всего во время кризиса жилось жителям Чукотки и Саратовской области

Плюс один +104:41
EastRussia

Регионы ДФО оказались наименее пострадавшими от кризиса

EastRussia04:07
Банки.ру

Аналитики оценили дифференциацию социально-экономического положения регионов в ходе кризиса

Банки.ру02:30
Ведомости

Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Ведомостивчера в 16:56
Lenta.ru

Названы наиболее пострадавшие от кризиса российские регионы

Lenta.ru05:18

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
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Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ04:34
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Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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