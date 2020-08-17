Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.