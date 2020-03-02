Общество
EastRussiaРегионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России
Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России стали Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Самая высокая доля просроченной задолженности оказалась у жителей Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.
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с чего всё началось
Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.РИА Новостивчера в 16:00
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира
Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
Футбол
Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл дебютный матч в MLS
Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Экономика
ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира
Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 150
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 150.
Происшествия
26 россиян госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус
В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге на 2 марта находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Экономика
Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Энергетика
Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Транспорт
Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом.
Футбол
Мхитарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и «Анжи»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, что мог перейти в «Спартак», а также получал предложение от «Анжи», но отклонил оба из-за желания играть в Европе.
Общество
Операторы связи заключили «унию» в Петербурге
Операторы «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро, которая позволит обеспечить пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования, говорится в совместном сообщении компаний.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая российская олимпийская чемпионка среди одиночниц Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Киберспорт
Riot Games представила сетевой шутер Valorant - «убийцу CS: GO»
Авторы League of Legends из студии Riot Games представили сетевой шутер Valorant и опубликовали на YouTube первый ролик с игровым процессом.