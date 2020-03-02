Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России стали Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Самая высокая доля просроченной задолженности оказалась у жителей Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.

Регионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России

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