Общество

EastRussiaEastRussiaРегионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России

Лидерами по дисциплинированному возврату банковских кредитов в России стали Севастополь, НАО, Крым и Чукотка. Самая высокая доля просроченной задолженности оказалась у жителей Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии.
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Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
РИА Новостивчера в 16:00

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В Ивановской области больше просроченных кредитов, чем в среднем по стране

Вести.Ru04:38

Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали лидерами по доле просроченных кредитов

Коммерсантъвчера в 23:42

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

РИА Новостивчера в 16:00

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Известиявчера в 19:48

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Газета.Ruвчера в 19:34

Самые дисциплинированные заемщики банков в России живут на севере и в Крыму

ПРАЙМвчера в 16:25

Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

РБКвчера в 22:16
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Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Биатлон

Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
Российская газета 05:31
Футбол

Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл дебютный матч в MLS

Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Sport24.ru вчера в 19:31
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Экономика

ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира

Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Ведомости 06:20
Общество

Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 150

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 150.
RT на русском 04:41
Происшествия

26 россиян госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге на 2 марта находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус.
Вестник Кавказа 06:17
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru вчера в 22:22
Экономика

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года.
Известия 06:20
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости 05:01
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Энергетика

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 29 февраля в 05:58
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
РИА Новости вчера в 07:43
Транспорт

Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу

ИА Крыминформ 06:23
Общество

Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране

Японцы буквально за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране. Небывалый ажиотаж возник на фоне слухов, связанных с коронавирусом.
Что происходит 29 февраля в 17:14
Футбол

Мхитарян рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и «Анжи»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал, что мог перейти в «Спартак», а также получал предложение от «Анжи», но отклонил оба из-за желания играть в Европе.
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Общество

Операторы связи заключили «унию» в Петербурге

Операторы «Билайн», МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро, которая позволит обеспечить пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования, говорится в совместном сообщении компаний.
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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая российская олимпийская чемпионка среди одиночниц Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Областная газета вчера в 21:47
Киберспорт

Riot Games представила сетевой шутер Valorant - «убийцу CS: GO»

Авторы League of Legends из студии Riot Games представили сетевой шутер Valorant и опубликовали на YouTube первый ролик с игровым процессом.
Российская газета 06:32
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