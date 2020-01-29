Экономика

Live24Live24Регионы с самой доступной ипотекой определили в России

Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

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Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04
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Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
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Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
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На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
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В Китае число заболевших коронавирусом достигло почти 6 тысяч человек

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Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
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В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ

Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.
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