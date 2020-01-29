Экономика
Live24Регионы с самой доступной ипотекой определили в России
Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Здоровье
Эксперт Минздрава рассказал о сроках появления коронавируса в России
Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин, среди которых высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и празднование китайского Нового года.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Происшествия
В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус
В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.
Футбол
«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Здоровье
Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса
Напомним, что ранее в Забайкалье из-за эпидемии в КНР ввели режим повышенной готовности.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Авто
Фотошпионы рассекретили интерьер нового Kia Sorento и дату премьеры
Кроссовер Kia Sorento нового поколения будет представлен на презентации, которая состоится уже 17 февраля.
Общество
Названа дата возобновления авиасообщения с египетскими курортами
Авиасообщение между Россией и египетскими курортами предположительно возобновится уже в конце апреля, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный информированный источник.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Политика
В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе
Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Шоу-бизнес
Кудрявцева послала Боярского за критику позднего материнства
48-летняя Лера Кудрявцева послала Михаила Боярского за критику тех, кто заводит детей в зрелом возрасте.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
В Китае число заболевших коронавирусом достигло почти 6 тысяч человек
В Китае количество зараженных вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией достигло 5 974 человек.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Армия и оружие
Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130
Как рассказали «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 г. был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн.
Здоровье
В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ
Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.