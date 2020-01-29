Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

с чего всё началось

Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.

Регионы с самой доступной ипотекой определили в России

Экономика Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.

Здоровье Эксперт Минздрава рассказал о сроках появления коронавируса в России Эксперт оценил риск ввоза коронавируса на территорию РФ как высокий по ряду причин, среди которых высокий темп прироста заболеваемости, передача коронавируса воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими субъектами Федерации, и празднование китайского Нового года.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Происшествия В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Общество Названа дата возобновления авиасообщения с египетскими курортами Авиасообщение между Россией и египетскими курортами предположительно возобновится уже в конце апреля, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный информированный источник.

Политика В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.

Интернет Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.

Здоровье В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ Высокий показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников в Челябинске стал причиной закрытия на карантин двух школ и 126 классов в учебных заведениях.