Недвижимость

Live24Live24Регионы с самой доступной ипотекой определили в России

Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.
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с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

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Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04
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Недвижимость

Риелторы назвали долю новостроек Москвы в продаже по эскроу

Доля квартир и апартаментов (все классы) в продаже через эскроу достигла по итогам 2019 года 23% от общего объема предложения новостроек в старых границах Москвы.
РБК вчера в 03:45
Недвижимость

Жилье в Петербурге за год подорожало на 10%

Средняя цена за квадратный метр квартир на первичном рынке в декабре составила 122,5 тыс. рублей (на 9,6% больше, чем в 2018 году), а на вторичное жилье — 113,5 тыс. рублей (+8% за год).
Карповка 27 января в 07:11
Недвижимость

Рязанцы начали покупать жилье через эскроу-счета

Первый эскроу-счет открыли в Рязанской области, сообщила пресс-служба рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО.
АиФ Рязань 04:20
Недвижимость

На рынок выведены квартиры в новой секции ЖК «Мой мир»

БН.ру 04:45
Недвижимость

Сбербанк аккредитовал ЖК «Классика. Дом для Души»

БН.ру 27 января в 08:35
Недвижимость

Дорогое жильё не подорожало, выше 1 млн рублей не поднялось

Сразу две крупные компании, работающие на московском рынке недвижимости, рассказали нам о том, что стоимость высокобюджетной аренды жилья в Москве в 2019 году составила около 1 миллиона рублей, и находится на том же уровне в 2020 году.
Э Вести вчера в 23:08
Недвижимость

Сбербанк приглашает жителей Чувашии на «Ярмарку жилья»

В субботу, 1 февраля, Чувашское отделение Сбербанка совместно с ведущими агентствами недвижимости приглашает на «Ярмарку жилья».
Чебоксары.ру 27 января в 04:55
Недвижимость

Названы самые успешные застройщики Москвы

Самым успешным столичным застройщиком в 2019 году стала группа компаний «ПИК».
РБК вчера в 03:44
Недвижимость

Раскрыт возраст самых молодых покупателей квартир в Москве

В сегменте бизнес-класса возраст самого молодого покупателя по итогам 2019-го составил 21 год — клиент приобрел за 8,6 миллиона рублей однокомнатную квартиру в новостройке на северо-западе Москвы.
Lenta.ru вчера в 01:15
Недвижимость

В Самарской области выросли цены на вторичном рынке недвижимости

В Самарской области по итогам IV квартала 2019 цены на недвижимость на вторичном рынке в среднем выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизились на 0,2%. за квартал, показало исследование аналитического центра Авито Недвижимости.
Тольятти-Новости 25 января в 21:01
Недвижимость

Названы города России с самым доходным жильем

Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру.
Lenta.ru 00:04
Недвижимость

В ЕАО выдали первую «дальневосточную ипотеку» под два процента

Ранее сообщалось, что самой первой ипотеку под два процента получила семья из Владивостока.
КП - Хабаровск 25 января в 21:32
Недвижимость

Девелоперы в Москве утроили темпы ввода новых офисов

Объем ввода новых офисов в Москве в прошлом году в три раза превысил показатели 2018-го.
РБК 00:00
Недвижимость

Примсоцбанк сделал ставки по ипотеке еще ниже

Примсоцбанк провел очередное снижение ставок по большинству ипотечных продуктов. Размер снижения составил от 0,3 до 0,5 процентных пунктов.
PrimaMedia.ru 26 января в 22:31
Недвижимость

Ипотека или аренда. Что выгоднее

Почему дорожает аренда и дешевеет ипотека Квартирный вопрос для многих российских семей по-прежнему остаётся самым актуальным.
Life.ru 27 января в 02:00
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