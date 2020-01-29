Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

с чего всё началось

Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.

Регионы с самой доступной ипотекой определили в России

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