Экономика
Live24Регионы с самой доступной ипотекой определили в России
Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.
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Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
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Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
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