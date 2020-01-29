Экономика

Live24Live24Регионы с самой доступной ипотекой определили в России

Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума. При этом во Всероссийском банке развития регионов пояснили, что данный показатель будет опускаться и позволит большему количеству людей взять в кредит жилье.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Чумы на оба ваших дома: самой доступной оказалась ипотека на Севере

Известиявчера в 16:01

В России определили регионы с самой доступной ипотекой

URA.Ruвчера в 14:57

Банки назвали регионы с самой доступной ипотекой

News.ruвчера в 15:44

Названы российские регионы с самой доступной ипотекой

Lenta.ruвчера в 18:04

Названы регионы с самой доступной ипотекой

РЕН ТВвчера в 16:45

Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России

Телеканал 360°вчера в 21:02

Названы регионы с самой доступной ипотекой

Комсомольская правда01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru вчера в 09:25
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
RT на русском 00:20
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

RT на русском 01:33
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Общество

Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тыс. человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человека.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Футбол

Милан — Торино 4:2

«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Спорт-Экспресс вчера в 17:18
Здоровье

Доктор Мясников рекомендует не паниковать из-за коронавируса

Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
SMINEWS в Подольске вчера в 12:59
Происшествия

Годовалый россиянин отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Lenta.ru 02:16
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.
Культуромания 00:22
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
SM News 27 января в 05:07
Футбол

«Ростов» прилетел на сборы в Катар

Футбольный клуб примет участие в турнире Кубок Матч Премьер. Самолет с футболистами и тренерским штабом «Ростова» на борту прилетел в Катар.
Inc-news.ru вчера в 14:15
Политика

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Известия вчера в 07:04
Общество

Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Изменения в Конституцию не касаются вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам.
Pravda.Ru 27 января в 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное