Коронавирус

News.ruNews.ruРегионы смогут использовать резервные средства на оснащение больниц

В общей сложности из резервного фонда правительства регионам было выделено свыше 65,8 млрд рублей. Эти средства можно использовать для создания коечного фонда, оснащения больниц системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.
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Правительство расширило права регионов по расходованию средств из фонда

РБКвчера в 05:38

Регионам расширили возможности использования средств для борьбы с COVID-19

Коммерсантъвчера в 04:29

Кабмин расширил возможности регионов по использованию средств на борьбу с коронавирусом

ТАССвчера в 02:36

Регионы смогут использовать резервные средства на оснащение больниц

News.ruвчера в 03:03

Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета

Российская газетавчера в 02:49

Регионы РФ получили больше возможностей для борьбы с COVID-19

URA.Ruвчера в 03:55

Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

РИА Новостивчера в 02:23
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
1,2K
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
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Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
5K
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По состоянию на 11 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло до 221 344, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 04:18
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
3,7K
Общество

104 пациента с коронавирусом умерли в России за сутки

В России за сутки 104 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Известия 09 мая в 03:46
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
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Гаджеты

Apple может выпустить первые профессиональные наушники

Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor вчера в 10:01
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Политика

Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
97
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе

Газета.Ru 02:46
5
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Здоровье

Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом

Пять медиков и столько же пациентов заразились коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице в Апатитах Мурманской области, половина из них уже выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 08:56
Общество

За сутки в Петербурге выявлено 307 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки на территории РФ выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из которых 307 — в Петербурге и 66 — в Ленобласти.
78.ru 03:52
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Музыка

Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big

Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
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Общество

Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам

Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
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Футбол

«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
38
Авто

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

РБК 03:59
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Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия вчера в 07:02
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Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

РИА Новости вчера в 02:44
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Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил возвести полевой госпиталь в Белокаменке Мурманской области за счет средств из государственной казны.
iReactor 04:22
1
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 08:53
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 11 мая

По данным на утро 11 мая в России зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах страны.
Piter.tv 03:55
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Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Крыму превысило 200

Коронавирус за сутки подтвердился у девяти человек в Крыму, общее количество зараженных превысило 200.
ТАСС 03:32
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