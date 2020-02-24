Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРегионы сократили долги и профициты

Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.). Как сообщал Минфин, на 1 января 2020 года объем госдолга субъектов РФ был равен 2,113 трлн руб.
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Задолженность домохозяйств в 2019 году достигла 31%

News.ru03:13

Как рассчитать полную стоимость кредита?

Аргументы и Фактывчера в 16:11

Регионы сократили долги и профициты

Коммерсантъ17:21

Кредиты без отдачи

Российская газета10:50

Каждый россиянин задолжал банкам десятки тысяч рублей

URA.Ru21:07

Каждый экономически активный россиянин задолжал банкам 18–20 тыс. рублей

Невские Новости07:56

Задолженность физлиц по кредитам приблизилась к 800 миллиардам рублей

Независимая газета12:52
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Музыка

Амурский вокалист не попал в финал конкурса на канале «Россия-1»

В финал выходят лишь двое из восьми конкурсантов – те, кто сможет поднять больше всего экспертов, в идеале – всю сотню.
Амур.инфо 20:30
Общество

В Японии умер старейший мужчина на планете

РБК 21:28
Футбол

«Краснодар» уступил «Ростову» в контрольном матче

Александр Мартынович и Урош Спайич из-за травм, полученных на сборах, не помогут «Краснодару» в первых матчах весенней части сезона 2019/20.
Кубанские новости 01:05
Футбол

Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Soccer.ru вчера в 16:52
Авто

Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung

В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
32CARS.ru 22 февраля в 13:56
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Армия и оружие

В США показали первые эскизы новой пушки

На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
RuNews24.ru 15:43
Экономика

Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии

24 февраля стал для европейских фондовых рынков самым плохим днем с 2016 г. Биржевые индексы падали из-за быстрого распространения коронавируса в Италии.
Ведомости 15:44
Авто

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей

По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Автоновости дня 00:26
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос 04:46
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних популяций людей

МедиаПоток вчера в 04:19
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему

Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Shraibikus News 22 февраля в 03:48
Политика

США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru 05:50
Политика

О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»

О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Новостной фронт 19:37
Политика

Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека

Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Газета.Ru 14:05
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Gazeta.SPb 21 февраля в 17:18
Наука

Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта

Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Вестник Кавказа 06:56
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Ведомости 09:58
Политика

В ФБР заявили, что Россия участвует в «информационной конфронтации»

Россия хочет, чтобы американцы "разорвали себя на части", заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы Федерального бюро расследований Дэвид Портер.
РИА Новости 19:28
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Футбол

Ковачич оценил шансы «Челси» в игре Лиги чемпионов с «Баварией»

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru 18:57
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Политика

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
РИА Новости 09:45
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Политика

Лавров и генеральный секретарь ООН Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии

Лавров встретился в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также его спецпосланником по САР Гейром Педерсеном В сообщении говорится, что между сторонами состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе включая ситуацию в Сирии.
Политика Сегодня 18:25
Технологии

В Китае решили ускорить внедрение 5G

Ранее в China Unicom — одном из крупнейших операторов сотовой связи Китая — планировали развернуть такое количество базовых станций 5G к концу 2020 года.
REGNUM 03:24
Происшествия

Два туриста сорвались со скалы под Красноярском

Газета.Ru 05:42
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