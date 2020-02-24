Экономика
КоммерсантъРегионы сократили долги и профициты
Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.). Как сообщал Минфин, на 1 января 2020 года объем госдолга субъектов РФ был равен 2,113 трлн руб.
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Музыка
Амурский вокалист не попал в финал конкурса на канале «Россия-1»
В финал выходят лишь двое из восьми конкурсантов – те, кто сможет поднять больше всего экспертов, в идеале – всю сотню.
Футбол
«Краснодар» уступил «Ростову» в контрольном матче
Александр Мартынович и Урош Спайич из-за травм, полученных на сборах, не помогут «Краснодару» в первых матчах весенней части сезона 2019/20.
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Авто
Renault Arkana дебютировал в Корее под брендом Samsung
В Южной Корее стартовали продажи кроссовера Samsung XM на базе российской версии Renault Arkana.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
Экономика
Мировые рынки резко упали из-за вспышки коронавируса в Италии
24 февраля стал для европейских фондовых рынков самым плохим днем с 2016 г. Биржевые индексы падали из-за быстрого распространения коронавируса в Италии.
Авто
В России зарегистрировано 6,3 тысячи электромобилей
По состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей – это всего лишь 0,014% от всего парка легковых машин в РФ.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних популяций людей
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Японский автопроизводитель Toyota до конца 2020 года все автомобили Toyota и Lexus в России оснастит уникальной противоугонной системой.
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Политика
О ликвидации Пенсионного фонда Украины заговорили во фракции «Слуга народа»
О возможной ликвидации Пенсионного фонда Украины рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова По словам Третьяковой, депутаты Верховной рады допускают возможность прекращения деятельности Пенсионного фонда Украины, что по их мнению, начнет перезагрузку формы его существования ПФУ, а ликвидация это лишь один из вариантов.
Политика
Путин исключил изменение в Конституции фундаментальных прав человека
Российский лидер Владимир Путин в рамках поправок в Конституцию исключил любые изменения фундаментальных прав человека.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Оксана Самойлова, супругу рэпера Джигана, вышла из роддома в четверг.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Политика
В ФБР заявили, что Россия участвует в «информационной конфронтации»
Россия хочет, чтобы американцы "разорвали себя на части", заявил в понедельник заместитель руководителя рабочей группы Федерального бюро расследований Дэвид Портер.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Футбол
Ковачич оценил шансы «Челси» в игре Лиги чемпионов с «Баварией»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Политика
Лавров и генеральный секретарь ООН Гутерреш обсудили ситуацию в Сирии
Лавров встретился в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также его спецпосланником по САР Гейром Педерсеном В сообщении говорится, что между сторонами состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе включая ситуацию в Сирии.
Технологии
В Китае решили ускорить внедрение 5G
Ранее в China Unicom — одном из крупнейших операторов сотовой связи Китая — планировали развернуть такое количество базовых станций 5G к концу 2020 года.
Происшествия