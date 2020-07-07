Экономика
РЕН ТВРегионы РФ сократили закупку лекарств для льготников
Регионы России на четверть сократили закупку лекарств для льготных категорий населения, следует из данных аналитической компании DSM Group, которые оказались в распоряжении "Известий".
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с чего всё началось
Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в России.
МедиаПоток 05:05
Экономика
Корпорация может купить верфь в Индии
Коммерсантъ вчера в 14:12
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков.
UfacityNews.ru 05:15
Политика
В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 06:06
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Гаджеты
Apple может перейти на собственные графические процессоры
Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.
CyberSport.ru 05:30
Общество
МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Общество
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Игры
Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Автоспорт
Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes
Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
Политика
Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России
Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Происшествия
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Наука
Российские ученые вырастили растение из семян 32 000-летнего возраста, и все это благодаря белкам
В 2012 году группа российских ученых обнаружила 32 000-летние семена, из которых вырастила растение, способное выжить.
SM News вчера в 08:37
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08