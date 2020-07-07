Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

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Регионы России на четверть сократили закупку лекарств для льготных категорий населения, следует из данных аналитической компании DSM Group, которые оказались в распоряжении "Известий".

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