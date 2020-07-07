Экономика

РЕН ТВРЕН ТВРегионы РФ сократили закупку лекарств для льготников

Регионы России на четверть сократили закупку лекарств для льготных категорий населения, следует из данных аналитической компании DSM Group, которые оказались в распоряжении "Известий".
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с чего всё началось

Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25%

Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25%

РБК03:11

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

Телеканал 360°вчера в 17:16

Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25%

Известиявчера в 17:01

Регионы РФ сократили закупку лекарств для льготников

РЕН ТВвчера в 16:10

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

Комсомольская правдавчера в 16:49

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

News.ruвчера в 14:57

Регионы России сократили закупку лекарств для льготников

URA.Ruвчера в 14:08
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Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Известия 04:19
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Здоровье

Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила об окончании вспышки коронавируса в России.
МедиаПоток 05:05
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Экономика

Корпорация может купить верфь в Индии

Коммерсантъ вчера в 14:12
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
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Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Онколог Елена Смирнова заявила, что одним из наиболее распространённых вопросов у пациентов является проблема очищения организма от шлаков.
UfacityNews.ru 05:15
1
Политика

В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 06:06
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Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Гаджеты

Apple может перейти на собственные графические процессоры

Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.
CyberSport.ru 05:30
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Общество

МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР).
РИА Новости 05:54
Общество

В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
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Игры

Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Автоспорт

Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes

Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7800

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину €7800.
РБК 05:29
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Политика

Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России

Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Происшествия

В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду

В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Армия и оружие

В России оценили «уничтожители» Крымского моста

Lenta.ru 00:51
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Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Наука

Российские ученые вырастили растение из семян 32 000-летнего возраста, и все это благодаря белкам

В 2012 году группа российских ученых обнаружила 32 000-летние семена, из которых вырастила растение, способное выжить.
SM News вчера в 08:37
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Футбол

Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
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Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
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