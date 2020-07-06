Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,3K

Общество В Самарской области еще 102 человека заразились коронавирусом Всего с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией было заражено более 5 тысяч человек, умерли 58.

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