Экономика

ИзвестияИзвестияРегионы сократили закупку лекарств для льготников

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25%

Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Аналитики сообщили о сокращении закупок лекарств для льготников на 25%

РБК03:11

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

Телеканал 360°вчера в 17:16

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

News.ruвчера в 14:57

Регионы РФ сократили закупку лекарств для льготников

РЕН ТВвчера в 16:10

Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25%

Известиявчера в 17:01

Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

Комсомольская правдавчера в 16:49

Регионы России сократили закупку лекарств для льготников

URA.Ruвчера в 14:08
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
138
Общество

В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 03:40
186
Общество

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

РИА Новости 02:42
Армия и оружие

В России оценили «уничтожители» Крымского моста

Lenta.ru 00:51
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,3K
Общество

В Самарской области еще 102 человека заразились коронавирусом

Всего с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией было заражено более 5 тысяч человек, умерли 58.
РегионСамара.ру 03:51
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
9
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты

Как и ранее, благодаря действию программ льготного кредитования граждане могут рассчитывать на 10-процентную выгоду при приобретении новой машины, однако только отечественного производства (для тех, кто проживает на Дальнем Востоке, выгода в размере 25%).
Evo-rus.com 02:25
11
Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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Происшествия

Завершено расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел, возбужденных против загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка".
РЕН ТВ 03:25
Общество

Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
360
Общество

Регионы Северного Кавказа не вошли в число самых бедных

Самым бедным регионом РФ в прошлом году оказалась Тыва. Количество проживающих за чертой бедности граждан там составляет 35%.
Кавказ Пост вчера в 07:13
7K
Общество

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
586
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
2
Армия и оружие

Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию

Хронические унижения, которым подвергают Европу (и НАТО) лидеры нынешней администрации США, хорошо известны.
РИА Новости 01:00
Космос

Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
57
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
24
Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

Киноафиша России вчера в 09:51
4
Здоровье

За сутки выявили 270 случаев коронавируса в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 270 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:34
1,3K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
853
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
1,5K
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

TV BRICS вчера в 06:33
2
Общество

В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
Армия и оружие

Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
7
Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
1,8K
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