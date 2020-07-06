Экономика
ИзвестияРегионы сократили закупку лекарств для льготников
Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
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Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
В Москве задержали Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 03:40
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
В Самарской области еще 102 человека заразились коронавирусом
Всего с начала эпидемии в регионе опасной инфекцией было заражено более 5 тысяч человек, умерли 58.
РегионСамара.ру 03:51
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты
Как и ранее, благодаря действию программ льготного кредитования граждане могут рассчитывать на 10-процентную выгоду при приобретении новой машины, однако только отечественного производства (для тех, кто проживает на Дальнем Востоке, выгода в размере 25%).
Evo-rus.com 02:25
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Происшествия
Завершено расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет завершил расследование уголовных дел, возбужденных против загрузивших фото нацистов на сайт "Бессмертного полка".
РЕН ТВ 03:25
Общество
Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии
Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Общество
Регионы Северного Кавказа не вошли в число самых бедных
Самым бедным регионом РФ в прошлом году оказалась Тыва. Количество проживающих за чертой бедности граждан там составляет 35%.
Кавказ Пост вчера в 07:13
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие
Странный восточный фронт: США меняют Европу на Азию
Хронические унижения, которым подвергают Европу (и НАТО) лидеры нынешней администрации США, хорошо известны.
РИА Новости 01:00
Космос
Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
3DNews 02:45
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 вчера в 10:18
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»
Киноафиша России вчера в 09:51
Здоровье
За сутки выявили 270 случаев коронавируса в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 270 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:34
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
TV BRICS вчера в 06:33
Общество
В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
Армия и оружие
Пушков прокомментировал слова главкома ВМС Украины о войне с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главкома ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о предполагаемой конфронтации с Россией.
Аргументы и Факты 00:07
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23