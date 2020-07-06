Экономика
ИзвестияРегионы сократили закупку лекарств для льготников
Российские регионы сократили закупку лекарств для льготных категорий населения на четверть. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
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Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Здоровье
Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня – 46–47%.
Ведомости вчера в 17:06
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
Общество
Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение к московскому времени
Более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение региона к московскому времени в ходе опроса, который состоялся 1 июля.
ТАСС 02:51
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Экономика
Свердловский губернатор предложил проводить «Иннопром» в Индонезии, Египте и Узбекистане
Международная промышленная выставка "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге в июле, в будущем мог бы проходить также в Индонезии, Египте и Узбекистане.
ТАСС 04:33
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 02:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Киберспорт
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Политика
Сенаторы США потребовали окончательно убрать Турцию из программы F-35
Американские сенаторы потребовали от главы Пентагона Марка Эспера полностью исключить Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35.
Военное обозрение 03:57
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Технологии
Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы
Во втором крупном релизе 2020 года улучшена работа почтовой системы, появился «Автономный модуль редактирования» в составе ««Мойофис» SDK» и добавлена поддержка еще четырех иностранных языков.
CNews 03:39
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
В России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу.
Известия 01:30
Армия и оружие
Российские МиГ-29 опозорили американские F-16 в стратосфере
Истребитель МиГ-29, изготовленный в РФ, смог обогнать американский F-16 в стратосфере во время инцидента, произошедшего около 10 лет назад в нейтральном воздушном пространстве.
Discover24 02:23
Происшествия
В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом
Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 04:31
Общество
В России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета вчера в 06:01
Происшествия
На пляже под мостом Саратов-Энгельс утонул мужчина
Взгляд-инфо 05:02