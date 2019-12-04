Общество
РБК ТюменьРегионы «тюменской матрешки» получат из федбюджета крупные дотации
Субъекты «тюменской матрешки» получили федеральные гранты за эффективную работу губернаторов и исполнительной власти. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, Тюменской области перечислят 1 млрд 446,879 млн рублей.
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Регионы «тюменской матрешки» получат от Федерации более трех миллиардов за достижения губернаторов
ФедералПрессвчера в 01:54
Урал получит федеральные гранты на ₽6 млрд за эффективность губернаторов
РБК Екатеринбургвчера в 03:04
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Политика
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Медведев рассказал, как встретит Новый год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет Новый год в домашней обстановке. Об этом он сказал в четверг, 5 декабря.
Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Религия
Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом
Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Политика
Украина выдвигает новые условия для переговоров с ДНР и ЛНР
Власти Украины заявили, что у них появились новые условия для начала переговоров с представителями самопровозглашенных республик Донбасса в Минске.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
Происшествия
На калининградского бизнесмена Игоря Плешкова завели уголовное дело
На калининградского бизнесмена Игоря Плешкова завели уголовное дело.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Футбол
Стало известно, какой контракт греческий АЕК предложил Слуцкому
Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт на полтора года. Об этом сообщает греческий портал Sportime.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Хоккей
Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо во время матча
Овечкин не растерялся на начал паять свой шлем при помощи специальной лампы прямо во время матча, пребывая на смене.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Общество
Навальный нашел у жены Медведева самолет за 50 млн долларов
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Футбол
Футбольную лигу, в которой играет ФК «Чита», расформируют
В зоне «Восток», кроме читинского клуба, играют омский «Иртыш», барнаульское «Динамо», иркутский «Зенит», а также ФК «Новосибирск» и ФК «Сахалин».
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Фигурное катание
Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.
Экономика
Сумму возмещения по банковским вкладам повышают до 10 млн рублей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий сумму возмещения по вкладам до 10 млн рублей в случае отзыва лицензии у банка, передает корреспондент «Росбалта».
Гаджеты
Первые 5-нм продукты Intel появятся в 2024 году
Первый 7-нм продукт Intel будет представлен в конце 2021 года. Значит, выхода первого 5-нм продукта придётся ждать до 2024 года.