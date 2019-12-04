Субъекты «тюменской матрешки» получили федеральные гранты за эффективную работу губернаторов и исполнительной власти. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, Тюменской области перечислят 1 млрд 446,879 млн рублей.

Политика Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Общество Медведев рассказал, как встретит Новый год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет Новый год в домашней обстановке. Об этом он сказал в четверг, 5 декабря.

Общество Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Происшествия В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Шоу-бизнес Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Религия Дмитрий Киселев увидел противоречие между РПЦ и Богом Телеведущий, гендиректор международного информационного агенства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о наличии у Русской православной церкви разногласий с богом в вопросе суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Политика Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.

Кино Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Хоккей Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо во время матча Овечкин не растерялся на начал паять свой шлем при помощи специальной лампы прямо во время матча, пребывая на смене.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.