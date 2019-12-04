Общество

РБК ТюменьРБК ТюменьРегионы «тюменской матрешки» получат из федбюджета крупные дотации

Субъекты «тюменской матрешки» получили федеральные гранты за эффективную работу губернаторов и исполнительной власти. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, Тюменской области перечислят 1 млрд 446,879 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев наградил деньгами успешных губернаторов. Сколько получили в «тюменской матрешке»

Znak.com00:48

Премьер РФ оценил успехи губернаторов ХМАО, ЯНАО и ТО в 1 млрд 446 млн рублей

Муксун.fm01:37

Регионы «тюменской матрешки» получат из федбюджета крупные дотации

РБК Тюмень01:14

Урал получит федеральные гранты на ₽6 млрд за эффективность губернаторов

РБК Екатеринбург03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова

Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Bimru.ru 05:43
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Авто

В ноябре продажи АвтоВАЗа упали на 7%

Автоновости дня 04:19
Политика

Германия высылает двух российских дипломатов

Ранее власти Германии сообщали, что в случае подтверждения участия российских властей в убийстве гражданина Грузии в Берлине, то в отношении России будут введены санкции.
Актуальные Новости 07:13
Общество

Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара

Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
Вести.Ru 09:16
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

ТАСС 10:32
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

Российская газета 06:57
Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Капитал страны 09:13
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Политика

На Украине задержали члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Lenta.ru вчера в 12:19
Здоровье

Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга

На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.
RuNews24.ru 04:15
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Общество

Российские ученики стали менее грамотными

Российские школьники по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали снижение читательской, математической и естественно-научной грамотности.
UfaTime.ru 09:13
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
RT на русском 02 декабря в 08:15
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Общество

ФАС нашла нарушения у изготовителей шоколада и порошков из ЕС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в составе продукции у производителей шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel.
Газета.Ru 08:29
Происшествия

Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже

В здании еще могут находиться люди, отметили в мэрии. Пожар в одесском колледже начался 4 декабря.
РБК 06:56
Армия и оружие

Путин рассказал о боевых операциях США в космосе

Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий, считает президент России Владимир Путин.
Московский Комсомолец 09:55
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
РБК вчера в 23:48
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
ИнфоСМИ вчера в 13:32
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Политика

Путин подарил Вучичу ружье и получил в ответ икону

РБК 12:08
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ямало-Ненецкий автономный округ
Административный округ
Субъект Российской Федерации, входящий в состав Тюменской области. Находится в Уральском федеральном округе. Административный центр автономного округа - город Салехард.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное