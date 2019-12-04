Общество
РБК ТюменьРегионы «тюменской матрешки» получат из федбюджета крупные дотации
Субъекты «тюменской матрешки» получили федеральные гранты за эффективную работу губернаторов и исполнительной власти. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, Тюменской области перечислят 1 млрд 446,879 млн рублей.
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В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
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В ноябре продажи АвтоВАЗа упали на 7%
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Германия высылает двух российских дипломатов
Ранее власти Германии сообщали, что в случае подтверждения участия российских властей в убийстве гражданина Грузии в Берлине, то в отношении России будут введены санкции.
Общество
Договор века: PepsiCo и Coca-Cola решили снизить количество сахара
Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
На Украине задержали члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, влияющих на работу мозга
На первом месте оказался очищенный рис. В нем имеются быстрорастворимые углеводы, за счет которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Общество
Российские ученики стали менее грамотными
Российские школьники по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали снижение читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в телемосте, организованном в рамках церемонии по случаю начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Общество
ФАС нашла нарушения у изготовителей шоколада и порошков из ЕС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в составе продукции у производителей шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel.
Происшествия
Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже
В здании еще могут находиться люди, отметили в мэрии. Пожар в одесском колледже начался 4 декабря.
Армия и оружие
Путин рассказал о боевых операциях США в космосе
Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий, считает президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.