Общество

ВедомостиВедомостиРегионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах. Об этом со ссылкой на данные «Опоры России» пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Алкоголю урезают жилплощадь

Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.
Коммерсантъвчера в 18:28

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах половины регионов ужесточить правила продажи алкоголя

РБК00:47

Алкоголю урезают жилплощадь

Коммерсантъвчера в 18:28

Россиянам задумали сильнее ограничить доступ к спиртному

Lenta.ruвчера в 22:58

«Ъ»: около половины регионов хотят усилить запрет на продажу алкоголя в кафе в жилых домах

ТАССвчера в 21:31

Условия торговли алкоголем могут ужесточить в России

Телеканал 360°вчера в 21:30

Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Ведомостивчера в 19:53

Около половины регионов намерены усилить запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Интерфаксвчера в 23:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:45
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Общество

Роскачество выявило превышение норм мышьяка в фасованных креветках

Известия 02:11
Здоровье

Саратовчанка рассказала федеральному изданию об отсутствии некоторых видов оборудования в больницах, где лечат больных с коронавирусом

В Саратове одна из пациенток, которая лечится от коронавирусной инфекции, пожаловалась на отсутствие некоторого медицинского оборудования в больницах, переоборудованных под лечение больных с COVID-19.
Версия-Саратов вчера в 23:02
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
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Общество

До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области

Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
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Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Политика

На Украине испугались «энергетической экспансии» России

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
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Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
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Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Здоровье

Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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Экономика

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
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Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в Афганистане

Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 16 мая в 12:12
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Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
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Экономика

Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций

Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки.
РИА Новости 01:00
1
Экономика

Онлайн-образование берут на бюджет

Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов.
Коммерсантъ вчера в 18:28
2
Армия и оружие

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
3
Общество

В Татарстане заработают фитнес-залы и музеи

Вчера на официальном портале правовой информации РТ было опубликовано постановление Кабинета министров о внесении изменений в ряд ограничений, связанных с распространениям новой коронавирусной инфекции.
Волжские зори 01:39
17
Здоровье

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
2,1K
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
86
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
69
Общество

Ещё два человека умерли от коронавируса в Забайкалье

Количество людей, заразившихся коронавирусом в Забайкалье на 18 мая, увеличилось на 45 и составило 595 человек.
Zabnews.ru вчера в 21:59
53
Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
51
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