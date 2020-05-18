Общество
ВедомостиРегионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах. Об этом со ссылкой на данные «Опоры России» пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.Коммерсантъвчера в 18:28
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Около половины регионов намерены усилить запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Интерфаксвчера в 23:20
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Найден мертвым посол Китая в Израиле
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RT на русском вчера в 09:45
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Версия-Саратов вчера в 23:02
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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Похвистнево-Информ вчера в 11:13
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
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В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
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Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
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РБК вчера в 17:00
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
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К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Происшествия
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане
Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
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Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 16 мая в 12:12
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций
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РИА Новости 01:00
Экономика
Онлайн-образование берут на бюджет
Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
В Татарстане заработают фитнес-залы и музеи
Вчера на официальном портале правовой информации РТ было опубликовано постановление Кабинета министров о внесении изменений в ряд ограничений, связанных с распространениям новой коронавирусной инфекции.
Волжские зори 01:39
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
Общество
Ещё два человека умерли от коронавируса в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом в Забайкалье на 18 мая, увеличилось на 45 и составило 595 человек.
Zabnews.ru вчера в 21:59
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32