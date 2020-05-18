Общество
ВедомостиРегионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
С 5 мая вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам самостоятельно регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Этим законом вводится запрет на торговлю спиртным в жилых домах, если зал обслуживания меньше 20 кв. метрой.
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с чего всё началось
Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.Коммерсантъвчера в 18:28
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Около половины регионов намерены усилить запрет на продажу алкоголя в жилых домах
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