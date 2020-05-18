Общество
ВедомостиРегионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
С 5 мая вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам самостоятельно регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Этим законом вводится запрет на торговлю спиртным в жилых домах, если зал обслуживания меньше 20 кв. метрой.
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Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.Коммерсантъ18:28
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Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила при цене на нефть $40 за баррель, считает бывший заместитель председателя Центробанка, генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
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Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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РБК 15:09
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
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Tesla снизит цены на электромобили
Компания Tesla может снизить цены на свои электромобили до уровня обычных машин с ДВС.
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Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
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