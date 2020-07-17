Коронавирус
Российская газетаРегистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
Регистрация первой российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Свердловскую область заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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В Калининградской области выявлено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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РИА Новости 07:50
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Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
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Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
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В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
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Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
Диверсант, погибший на окраине Горловки (ДНР), тело которого 15 июля передали на подконтрольную Киеву территорию, являлся американским наемником, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
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В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
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Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
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РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
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Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
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Экономика
Банк России одобрил квалификационные тесты для частных инвесторов
Банк России в целом поддержал квалификационные тесты для частных инвесторов, сообщили «Известия».
РБК 07:29
Автоспорт
Гран При Венгрии: Первая часть свободных заездов
Поляк стал виновником первого появления жёлтых флагов, когда его машину развернуло в первом повороте, но он без проблем продолжил движение.
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