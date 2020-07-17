Регистрация первой российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Свердловскую область заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

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