"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - сказал Мурашко. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

с чего всё началось

Регистрация первой российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Свердловскую область заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

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