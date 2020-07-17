Коронавирус
Российская газетаРегистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
Регистрация первой российской вакцины от коронавируса ожидается в первой декаде августа. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Свердловскую область заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - сказал Мурашко. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.РИА Новости05:57
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Lenta.ru 05:17
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1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
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Ученые раскрыли механизм заражения человечества опасным паразитом
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