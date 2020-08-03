Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Названы сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса

РИА Новости08:25

Регистрация вакцины от COVID-19 в России ожидается в течение 10 дней

RT на русском08:18

Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней

Lenta.ru07:57

Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней

Комсомольская правда08:10

В РФПИ ожидают регистрации российской вакцины от коронавируса в течение 10 дней

ТАСС08:09

В РФПИ понадеялись на регистрацию вакцины от COVID-19 в течение 10 дней

Известия08:09

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Дмитриев Кирилл Александрович
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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