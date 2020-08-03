Коронавирус
РИА НовостиНазваны сроки регистрации первой российской вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение 10 дней, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Красно-белые стали не единственными, кто предложил Александру контракт.
CT news 06:26
Политика
Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН
RT на русском 07:05
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform 02:18
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
В Сети опубликован рейтинг авто с самыми удобными салонами по версии издания Wards Auto.
Picsnews.net вчера в 03:04
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Политика
Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 08:25
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Происшествия
Все «Ашаны» в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Все магазины сети "Ашан" в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 05:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Газета.Ru вчера в 13:48
Здоровье
В Волгоградской области снова появляются завозные случаи коронавируса
По предварительным данным, снова начали появляться завозные случаи заболевания, – сообщил Николай Алимов.
Московский Комсомолец 07:34
Финансы
До каких отметок может снизиться курс рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Фигурист и актриса везде появляются вместе: вместе ужинают в ресторане и прогуливаются по набережной.
Evo-rus.com 03:04
Общество
Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем
Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа.
Известия 07:19
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Армия и оружие
На Украине создали новое формирование для ведения «освободительной войны»
Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне».
REGNUM 04:20