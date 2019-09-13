Фармкомпания "Санофи", которая производит "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена. Об этом во время прямой линии сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

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