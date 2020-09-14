Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.