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РИА Новости
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:03
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъ11:43
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правда11:42
Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ru11:58
Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

Газета.Ru10:59
RT на русском

Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»

RT на русском10:49
Московский Комсомолец

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

Московский Комсомолец10:15

Лукашенко на переговорах с Путиным напомнил об известной поговорке

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи рассказал, как Минск проводит марши и что происходит в городе в это время, а также напомнил президенту РФ известную поговорку Друг познается в беде.
Политическая Экспертиза09:32
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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