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РИА Новости
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ru11:58
Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

Газета.Ru10:59
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъ11:43
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правда11:42
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:03
RT на русском

В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском12:48
Московский Комсомолец

У «Северного потока-2» появилась новая проблема: претензии выдвинула Дания

Московский Комсомолец10:15

«Берлин лукавит». Александр Рар о новой экспертизе анализов Навального

Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в "референтные лаборатории" для независимой перепроверки данных немецкого правительства.
Радио Sputnik07:04
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Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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