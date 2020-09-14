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DEA выдало разрешение на строительство трубопровода в июле 2019 года, сегодня завершена большая часть проекта. Ситуация вокруг "Северного потока — 2" осложняется инцидентом с Алексеем Навальным.В источнике
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
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