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Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку – 2»

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр позиции по проекту из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщает НСН. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что решение по данному вопросу будет зависеть от Москвы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новостивчера в 11:03
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RT на русском

В Госдуме оценили позицию регулятора Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:48
Lenta.ru

В Дании прокомментировали возможный запрет «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 11:58
Известия

Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку – 2»

Известиявчера в 11:54
Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку - 2»

Газета.Ruвчера в 13:34
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъвчера в 11:43
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правдавчера в 11:42
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 11:03

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Коммерсантъвчера в 12:19
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
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Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

Актёр Шон Фонтено, отдавший свой голос Франклину в GTA 5, рассказал, почему Rockstar так долго не выпускает GTA 6. По мнению «голоса Франклина», на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
Чемпионатвчера в 10:42
3

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
5

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новостивчера в 04:55
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В Отделении ПФР рассказали, как получить лекарства по льготным рецептам

С 1 января 2021 года действующим законодательством предусмотрено расширение государственных гарантий граждан, сохранивших право на НСУ в части льготного лекарственного обеспечения, предоставляя возможность обеспечения лекарственными препаратами в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Адыгея Сегоднявчера в 03:34