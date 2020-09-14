Вечерняя Москва 21

12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр позиции по проекту из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщает НСН. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что решение по данному вопросу будет зависеть от Москвы.