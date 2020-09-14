Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку – 2»
12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр позиции по проекту из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщает НСН. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что решение по данному вопросу будет зависеть от Москвы.В источнике
С чего всё началось
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
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