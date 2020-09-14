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Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила за пересмотр позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Датский регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку-2» из-за политики

Коммерсантъ11:43
Комсомольская правда

В Дании оценили возможность запрета «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Комсомольская правда11:42
RT на русском

Регулятор Дании высказал свою позицию по «Северному потоку — 2»

RT на русском10:49
News.ru

Регулятор Дании не отзовёт решение по «Северному потоку — 2» из-за политики

News.ru11:01
Газета.Ru

Регулятор Дании не намерен отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

Газета.Ru10:59
РИА Новости

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:03
Взгляд.ру

Датский регулятор отказался отзывать разрешение по «Северному потоку – 2»

Взгляд.ру10:47

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
Вечерний курьер08:10
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Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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Суд отказал создателям фильма «Дау» в иске к Минкультуры РФ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, сообщила "Интерфаксу" представитель проекта в России Дарья Виолина.
Интерфакс09:52
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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ЕАБР и S&P прогнозируют снижение ВВП Белоруссии

S&P ранее исходило из «стабильного» прогноза белорусской экономики, оценивая перспективы её падения в 2020 году на 2%. Теперь агентство изменило прогноз на «негативный», удвоив показатель падения ВВП Белоруссии.
REGNUM08:31

Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+вчера в 10:00
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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