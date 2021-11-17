Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о возможном запуске российского газопровода «Северный поток-2» в марте 2022 года после приостановки его сертификации. Об этом сообщает РИА Новости.

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