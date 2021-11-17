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Регулятор Германии отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте 2022 года

Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о возможном запуске российского газопровода «Северный поток-2» в марте 2022 года после приостановки его сертификации. Об этом сообщает РИА Новости.В источнике

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Регулятор Германии отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте 2022 года
Lenta.ru14:51
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможный перенос запуска СП-2
Известия14:50
Регулятор ФРГ отказался комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»
Общественная служба новостей14:32
Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»
ФАН14:22
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможность переноса запуска «Северного потока — 2»
РИА Новости14:12

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