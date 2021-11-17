Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о возможном запуске российского газопровода «Северный поток-2» в марте 2022 года после приостановки его сертификации. Об этом сообщает РИА Новости.В источнике
Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе станет точкой роста для экономики ДНР, считает министр экономического развития республики Алексей Половян.
Заместитель командующего войсками Южного военного округа, бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов доставил из Баку в Ереван тело погибшего армянского военного, передает Sputnik Армения.
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в нормандском формате пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Гособвинение запросило суд восемь лет колонии строгого режима для бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей и распространении порнографии, сообщила в среду областная прокуратура.