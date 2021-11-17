16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.В источнике
Издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) обнародовали расследование о подготовке спецоперации Украиной по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которые воевали в Донбассе.
Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала обращение, в котором команда потребовала пересмотра инцидента между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), который произошел во время гонки на Гран-при Бразилии.
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.