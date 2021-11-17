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Регулятор Германии отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте 2022 года

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16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.В источнике

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Регулятор Германии отказался комментировать запуск «Северного потока-2» в марте 2022 года
Lenta.ruвчера в 14:51
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможность переноса запуска «Северного потока — 2»
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Reuters: Германия ожидает запуска «Северного потока-2» не раньше марта 2022 года
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Reuters: запуск «Северного потока - 2» может быть отложен до марта 2022 года
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Reuters: ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022
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Reuters: запуск «Северного потока — 2» могут отложить до марта 2022 года
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