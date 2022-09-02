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Регулятор Германии заявил о гарантированной надежности поставок газа в страну

Надежность поставок газа в Германию в настоящее время гарантирована.
Известия
На агрегате выявили неисправность - несколько утечек масла.
Московский Комсомолец
«Газпром» 2 сентября заявил, что поставки по «Северному потоку» остановлены на неопределенный срок из-за утечки масла на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая».
Известия
Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
Lenta.ru

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Регулятор ФРГ заявил о гарантированной надежности поставок газа в страну
Московский Комсомолец20:57
Регулятор ФРГ заявил о гарантированной надежности поставок газа в страну
ТАСС18:00
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