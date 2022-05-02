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Регулятор не выдаст Latvijas gāze лицензию на оплату поставок «Газпрома» в рублях

Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) не выдаст компании Latvijas gāze особую лицензию на оплату поставок российского газа в рублях.
Sputnik Латвия
Выдача такого решения тем более невозможна, если разрешение требуется для совершения операций с российским кредитным учреждением, которое никак не подпадает под надзор КРФК, — заявил
 представитель комиссии.
News.ru
Согласно комментарию регулятора, одобрение возможно лишь для финансовых учреждений, обратившихся с запросами на осуществление платежей подсанкционным лицам в определенных исключительных случаях.
РИА Новости
В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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