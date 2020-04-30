Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРегулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12% Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг объявил о запуске дополнительной программы кредитования банков для поддержания ликвидности. Также он готов нарастить объем выкупа активов, если это потребуется.
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ЕЦБ прогнозирует снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

Аргументы и Факты13:05

Очередь за ЕЦБ

ПРАЙМ10:02

Регулятор прогнозирует спад ВВП зоны евро на 5–12%

Коммерсантъ11:52

Глава ЕЦБ предрекла беспрецедентный спад европейской экономики

Ruposters.ru09:55

Лагард предсказала беспрецедентный спад экономики Еврозоны

Газета.Ru09:26

Лагард предрекла европейской экономике беспрецедентный спад из-за коронавируса

Интерфакс09:06

ЕЦБ ожидает снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

ТАСС11:52
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:19, Ашберн
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Известия 04:00
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Политика

Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства

Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.
РБК 13:08
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Политика

Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета 13:08
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
2,1K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал, как отмечает день рождения на самоизоляции

В большими предосторожностями король российской поп-музыки пригласил в свой дом журналистов "Прямого эфира" и показал, в каких условиях в этом году он отмечает начало нового года своей жизни.
Вести.Ru 11:40
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Экономика

«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам

«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 28 апреля в 06:29
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Общество

В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
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Экономика

ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.
Интерфакс 12:42
5
Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
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Политика

Трамп: Китай делает все, чтобы я проиграл на выборах

"Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах", - сказал Трамп.
РЕН ТВ 02:39
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
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Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
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Общество

Кадыров призвал наказывать нарушителей самоизоляции уборкой улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей режима самоизоляции необходимо наказывать уборкой улиц. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:43
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Шоу-бизнес

Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
7
Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 11:37
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Музыка

Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»

Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
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Происшествия

В суд передано дело замминистра природных ресурсов Чувашии

Первого замминистра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий.
Pravda.Ru 11:11
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Политика

Путин поручил подготовить экстренные меры поддержки экономики

"Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости 10:44
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Гаджеты

Смартфон HTC Desire 20 Pro получит пять камер

Sibnet Новости 11:09
Экономика

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США.
Газета.Ru 08:47
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Авто

Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4

Car.ru 04:47
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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