Экономика

ТАССТАССIPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье. "Листинг акций пройдет на основном рынке Tadawul", - отмечается в пресс-релизе.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
RT на русском03 ноября в 01:56

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Раскрыты подробности крупнейшей сделки в истории

Lenta.ruвчера в 19:00

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco проведет IPO в декабре

Ведомости04 ноября в 16:01

Reuters: Саудовская Аравия разместит на рынке не более 2% Saudi Aramco

ТАССвчера в 08:58

Саудовская Аравия выбросит на рынок не более 2% акций Saudi Aramco

News.ruвчера в 09:28

Saudi Aramco может разместить на саудовской бирже только 2% акций

ПРАЙМвчера в 08:10

СМИ: Saudi Aramco разместит на саудовской бирже 2% акций

DP.RUвчера в 09:19

Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO

РБК03 ноября в 18:03
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Армия и оружие

На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету

На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль 03 ноября в 13:24
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество

Суд отказался восстанавливать на работе тренера из Магнитогорска

Доступ1 вчера в 23:25
Здоровье

Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа

На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной

Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Общество

РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 19:18
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

Роскачество не обнаружило небезопасного ванильного зефира на российском рынке, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

REGNUM вчера в 22:58
Футбол

Главный тренер «Валенсии» прокомментировал травму Черышева

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал состояние полузащитника команды Дениса Черышева.
Sportbox.RU вчера в 18:20
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы вчера в 02:30
Политика

Денис Паслер назначил несколько министров Правительства Оренбуржья

Первый вице-губернатор — заместитель председателя правительства Сергей Балыкин назначен также на должность министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Prooren.ru 00:17
Армия и оружие

США признали отставание от России в системах РЭБ

Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Политика

Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду

Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.
Свободная Пресса 00:28
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Единоборства

Комиссия запретила Ковалеву драться до января

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
Здоровье

Ульяновская область модернизирует первичное звено медицины

Со следующего года Ульяновская область начнет модернизацию первичного звена медико-санитарной помощи.
Медиа 73 04 ноября в 23:42
Футбол

Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»

В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
Армия и оружие

Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии

Российская газета вчера в 05:46
Общество

Тендер на утилизацию портретов Медведева привёл к увольнению чиновника

Заместитель управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров покинул свой пост после возникшего скандала, связанного с тендером на утилизацию портретов премьер-министра России Дмитрия Медведева.
News.ru 01:15
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Экономика

Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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