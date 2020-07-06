Экономика

Долг.рфДолг.рфРегулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Финансовый регулятор дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов между счетами клиента. Это позволит пользователям банковских услуг запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
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Регулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Долг.рф03:49

Россиянам упростят перевод денег на собственные счета в Системе быстрых платежей

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СБП представил новый сервис

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В Системе быстрых платежей запустят переводы между разными счетами клиента

Rambler News Service03:25

«Русский Стандарт», «Тинькофф» и СКБ-Банк начали внедрение нового сервиса me2me-переводов в СБП

Банки.ру03:52
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Футбол

Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео

Газета.Ru 05:15
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Политика

В Госдуме назвали провокацией заявление ВМС Украины о войне за Крым

Москва, 6 июля 2020, 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
REGNUM 03:42
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Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru вчера в 21:15
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток – 2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 05:26
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Финансы

Всемирный банк оценил российские меры поддержки экономики

Меры властей РФ по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности; если все будет реализовано, показатель вернется к уровню 2019 года, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
РИА Новости 05:19
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
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Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Японии возросло до 25

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 25.
RT на русском 01:01
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Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Футбол

Манджукич требует у «Локомотива» двухлетний контракт на 8 млн евро

Марио хочет двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.
ODDS.ru 01:26
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
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Происшествия

ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков

Коммерсантъ 04:58
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Наука

Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

Специалисты изучили кольчатых червяг Siphonops annulatus, обитающих в Южной Америке, и выяснили, что порядка 250 млн лет назад они могли обзавестись нынешним внешним видом.
Evo-rus.com 03:15
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Экономика

Издательства приостановили поставки книг в «Республику»

Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.
Интерфакс 04:20
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Происшествия

Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки

Российская газета 02:05
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 04 июля в 05:30
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Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Корейская компания Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.
Известия 04:09
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Общество

Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу

Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:23
Политика

Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 05:17
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
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