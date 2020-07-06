Общество
Долг.рфРегулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей
Финансовый регулятор дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов между счетами клиента. Это позволит пользователям банковских услуг запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Игры
Rockstar готовит к выходу AAA VR-игру с открытым миром
В 2019 году для PlayStation VR был выпущен LA Noire: The VR Case Files.
МИТ 10:17
Футбол
В «Монако» может появиться второй российский легионер
Вратарь Антон Митрюшкин тренируется в составе "Монако".
Вести.Ru 14:36
Футбол
«За матч „Спартака“ Москалёва должны отправить в ФНЛ». Разбор судейства 26-го тура РПЛ
«Спартак» — «Тамбов» 2:3. Москвалёв провёл ужасный матч Ключевую ошибку в этой игре совершил департамент судейства — они назначили Москалёва.
Чемпионат 15:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
Политика
Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»
Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Технологии
Опрос намекнул на предполагаемую стоимость PlayStation 5, но пользователи решили, что она слишком хороша
Один из пользователей форума Reddit рассказал, что недавно проходил опрос от компании Nielsen, который намекнул на предположительную стоимость новой домашней игровой консоли PlayStation 5. К слову, на самом форуме модераторы ветку решили потереть, но Интернет всё помнит.
3DNews 12:47
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Общество
Сайт Tesla обвалился под натиском желающих купить шорты c логотипом
Сайт корпорации обвалился под натиском желающих приобрести новинки. Маск разместил в Twitter ссылку на карточку товара.
Известия 08:18
Здоровье
Заслуженный врач РФ написал губернатору Оренбуржья жалобу
Андрей Александрович медицине посвятил 45 лет своей жизни, значительную часть из которых проработал в ГАУЗ "ГКБ № 4". По мнению врача, сейчас в этой больнице дела идут все хуже и хуже.
Orenday.ru 00:43
Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Фигурное катание
Как Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за 2019 год
Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.
LiveResult.Ru 08:27
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
Политика
Во Франции назначили новый состав правительства
Во Франции назначили новый состав правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алекси Колера.
Аргументы и Факты 14:25
Здоровье
Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД
Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.
Невские Новости 13:31
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30