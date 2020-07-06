Общество

Долг.рфДолг.рфРегулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей

Финансовый регулятор дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов между счетами клиента. Это позволит пользователям банковских услуг запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
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«Тинькофф» запустит сервис переводов в формате me2me pull

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В РФ запустили новый способ переводов со счетов в разных банках

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ПРАЙМ04:02

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Коммерсантъ03:57

В Системе быстрых платежей запустят переводы между разными счетами клиента

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Быстро и безопасно: в России заработал платежный сервис PayLink

ТАСС08:46
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Общество

Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Общество

В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»

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Армия и оружие

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Россия планирует поставлять на экспорт новый танк "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Интерфакс 09:14
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

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Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
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5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

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Минтруд назвал число пенсионеров в России к 2030 году

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