Общество
Долг.рфРегулятор запустил сервис pull-переводов в Системе быстрых платежей
Финансовый регулятор дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов между счетами клиента. Это позволит пользователям банковских услуг запрашивать средства для перевода с собственных счетов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
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Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
РИА Новости 08:47
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»
В Московской области начались работы по разбору временных госпиталей, развернутых в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с министрами и главами муниципалитетов.
РИА Новости 07:57
Армия и оружие
Россия собралась продавать танк «Армата» за границу
Россия планирует поставлять на экспорт новый танк "Армата", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Интерфакс 09:14
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Pravda.Ru 05:01
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Киберспорт
Блогер создал чит для CS:GO, который наказывает пользователей за нечестную игру
Программист и блогер ScriptKid разработал чит для CS:GO, который не дает преимущества в игре, а наказывает пользователей за попытку обмана.
CyberSport.ru 06:05
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Дзюба сымитировал секс с Азмуном в раздевалке «Зенита»
Евро-футбол.ру 07:20
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Политика
Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
Lenta.ru 06:41
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.
Bookmaker-ratings.ru 07:58
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам в Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Общество
Минтруд назвал число пенсионеров в России к 2030 году
По информации Росстата, с прошлого года в России продолжает расти численность лиц старшего возраста при незначительном снижении общей численности населения страны.
Вечерняя Москва 09:34
Общество
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском 09:46
Путешествия
Отсутствие немецких туристов в Турции станет выгодно для россиян
По мнению туроператоров России, отсутствие немецких путешественников может пойти на пользу отечественному рынку.
Рамблер 09:20
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»
«Спартак» опубликовал видеоролик о матче 26-го тура РПЛ с «Тамбовом», показав фрагменты встречи под другим углом и то, что осталось за кадром.
Sport24.ru 09:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06