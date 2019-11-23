Экономика
ГЛАС.RUРэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года. Дааная сделка была проведена при участии акул Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
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The Wall Street Journal назвал ожидаемую дату экономического коллапса
Политическая Экспертизавчера в 07:50
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Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
24 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Москва рассматривает Крым как военную базу, призванную «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Гаджеты
Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор
Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Происшествия
В доме экс-главы Сибирского отделения РАН проводят обыски
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски в доме бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева в новосибирском Академгородке, об этом сообщает ТАСС.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Экономика
Минфин в 2023 году впервые раскроет сводную отчетность госкомпаний
Минфин в 2023 году планирует впервые составить и опубликовать консолидированную финансовую отчетность за 2022 год по всему сектору госуправления: по госкорпорациям и госкомпаниям, унитарным предприятиям и бюджетным учреждениям.
Происшествия
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).
Здоровье
«Решили стать богаче на миллиард»: о новых правилах медосмотра для водителей
В «Инвитро» анализ на УДТ стоит около 3000 рублей.
Экономика
Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром
В свою очередь, президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин заметил, что "место меняет человека": "Как Алексей Леонидович как деньги стал тратить хотеть, а раньше, когда был министром, не допросишься никогда".
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
По подозрению в растлении малолетних задержан священнослужитель в ЕАО – мобильные мессенджеры
В мобильных мессенджерах передаётся сообщение о том, что в Еврейской автономной области задержан настоятель одного из приходов в Октябрьском районе.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Происшествия
Водитель Honda насмерть сбил пешехода в Чите
В Чите 24 ноября 39-летний водитель Honda Partner сбил пешехода.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Ричард Брэнсон показал одежду, в которой туристы Virgin Galactic отправятся в космос В программе также задействован американский бренд Under Armour, создавший экипировку для космических туристов Virgin Galactic.
Футбол
Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
Здоровье
В Западной Сибири обнаружен червь, вызывающий рак
Сибирские исследователи выяснили, что распространенная в Западной Сибири двуустка Opisthorchis felineus вызывает описторхоз и паразитарное поражение печени.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Экономика
Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
Игры
В Star Citizen станет доступен тестовый период
Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Шоу-бизнес
Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Анна Седокова впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.