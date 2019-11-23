Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года. Дааная сделка была проведена при участии акул Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
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Один из крупнейших хедж-фондов поставил 1,5 млрд долларов на обвал фондовых рынков

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Американский миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель.
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Американская инвестиционная компания основанная бизнесменом-миллиардером Реем Далио в 1975 году. Фирма обслуживает институциональных клиентов, включая пенсионные фонды, некоммерческие организации, фонды, правительства и центральные банки разных стран.
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