ФБР подтвердило факт взлома хакерами электронной почты ведомства

В Федеральном бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов подтвердили, что в субботу, 13 ноября, хакерам удалось взломать электронную почту ведомства, после чего разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем с сообщениями о возможных кибератаках.