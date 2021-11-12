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Рэй Далио предупредил инвесторов о падении благосостояния из-за инфляции

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал угрозу для инвесторов.
Lenta.ru
По словам Рэя Далио, растущая инфляция в США, которая достигала максимального значения с 1990 года, является угрозой для доходов.
Lenta.ru
Потребительские цены в США росли в октябре самыми быстрыми темпами с 1990 года, подчеркивает Bloomberg.
Forbes
По данным Министерства труда, опубликованным 10 ноября, индекс потребительских цен вырос за год на 6,2%.
Forbes

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