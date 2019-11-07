Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРэмси извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси извинился перед партнером Криштиану Роналду за гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1). — Я думал, что вратарь был намного ближе ко мне и мог выбить мяч, — цитирует Рэмси Goal.
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