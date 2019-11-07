Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси извинился перед партнером Криштиану Роналду за гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1). — Я думал, что вратарь был намного ближе ко мне и мог выбить мяч, — цитирует Рэмси Goal.

Рэмси извинился перед Роналду за гол в ворота «Локомотива»

Политика Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.

Политика Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2» Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Общество Под танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ.

Общество Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма» Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Футбол Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре» В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.

Происшествия В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика Меркель ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии НАТО.

Кино У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.

Происшествия СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Армия и оружие Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольных нефтяных полей Сирии Представитель госдепа, отвечая на вопрос по участию американских компаний в добыче, добавил, что власти США не давали указаний об особых действиях на месторождениях нефти.

Спорт Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.

Общество В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.

Хоккей Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.

Футбол Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу лучшим в мире.

Футбол «Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Наука Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.

Финансы Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.