Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuРэмси извинился перед Роналду за отобранный гол

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "бьянконери".
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