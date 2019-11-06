Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "бьянконери".

Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол

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