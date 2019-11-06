Лига чемпионов

РБКРБКРэмзи извинился перед Роналду за гол в матче с «Локомотивом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи принес извинение своему партнеру по команде Криштиану Роналду. Накануне валлиец отнял у португальца авторство первого гола в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
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