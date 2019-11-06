Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи принес извинение своему партнеру по команде Криштиану Роналду. Накануне валлиец отнял у португальца авторство первого гола в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Рэмзи извинился перед Роналду за гол в матче с «Локомотивом»

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