Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиРэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

Ювентус — Локомотив
0 – 1
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи не примет участия в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива".
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Рэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»

РИА Новости08:50

Ювентус-Болонья 19.10.2019 прогноз П1

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