Лига чемпионов
РИА НовостиРэмзи пропустит матч Лиги чемпионов с «Локомотивом»
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
|66%
|Владение мячом
|34%
|89%
|Процент точных передач
|62%
|1
|Удары в сторону ворот
|–
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|8
|8
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
30
Бентанкур
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи не примет участия в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива".
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