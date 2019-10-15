Российский рэпер-музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом рассказали пресс-служба команды. Уточняется, что команда сохранила прежних партнеров, которые уже оказывали помощь клубу, а также обрела новых соратников.

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