Футбол
Петербургский дневникРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Российский рэпер-музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом рассказали пресс-служба команды. Уточняется, что команда сохранила прежних партнеров, которые уже оказывали помощь клубу, а также обрела новых соратников.
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«Галицкий хотел купить СКА — ему сказали: иди на хрен!» Баста возрождает ростовское дерби
Sport24.ruвчера в 08:00
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