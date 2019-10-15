Футбол

Дни24Дни24Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Ранее артист уже высказывался о желании возродить былую спортивную славу команды, а теперь решил взять управление структурами клуба в свои руки.
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Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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