Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Ранее артист уже высказывался о желании возродить былую спортивную славу команды, а теперь решил взять управление структурами клуба в свои руки.

Общество Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека» В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Общество Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.

Политика В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку В Минске была задержана, а после отпущена россиянка Анна Богачева, которая входит в санкционный список США по делу о "вмешательстве" в выборы.

Политика В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР «Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.

Футбол В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.

Происшествия В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66 Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.

Общество Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Технологии Google Stadia будет запущена 19 ноября Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Спорт Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.

Общество Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.