Футбол
Дни24Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Ранее артист уже высказывался о желании возродить былую спортивную славу команды, а теперь решил взять управление структурами клуба в свои руки.
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Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали
Олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из столичных клиник.
Космос
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
Общество
В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу
В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты.
Политика
В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку
В Минске была задержана, а после отпущена россиянка Анна Богачева, которая входит в санкционный список США по делу о "вмешательстве" в выборы.
Политика
В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
Футбол
Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко
Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Технологии
Google Stadia будет запущена 19 ноября
Облачная игровая платформа Google Stadia начнет работу 19 ноября. Об этом разработчики объявили в ознакомительном видео.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Ирана и пробилась в финал соревнований на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
Футбол
Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Происшествия
В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери
Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
Политика
Россия и ОАЭ подписали соглашения на $1,4 млрд
Россия и Объединённые Арабские Эмираты в ходе визита российского лидера Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.
Футбол
Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Армия и оружие
Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула, что вышла замуж за Энрике Иглесиаса
Анна Курникова и Энрике Иглесиас живут в гражданском браке уже много лет, а относительно недавно спортсменка и звездный певец стали родителями детей-близнецов.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике
Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.