Футбол
Дни24Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА. Ранее артист уже высказывался о желании возродить былую спортивную славу команды, а теперь решил взять управление структурами клуба в свои руки.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Происшествия
У сторонников Навального в нескольких городах России проходят обыски
В нескольких городах России силовики проводят обыски в домах сторонников Алексея Навального. В том числе обыски проходят и в Екатеринбурге.
ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Политика
В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой
Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Общество
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Политика
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
Общество
Россияне стали лояльнее к теневой экономике
В последние два года доля россиян, которые позитивно относятся к неформальному сектору занятости и считают теневую экономику полезной для страны, существенно возросла.
Политика
Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил в эфире телеканала ABC, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское».
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали почти 70 полицейских
По меньшей мере 68 сотрудников правоохранительных органов пострадали в Каталонии в ходе акций протеста сторонников независимости региона.
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный скандал
Молодой азербайджанец публично сообщил, что состоит в интимных отношениях с телеведущим, втянув того в грязный гей-скандал.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Футбол
Форвард Соболев может перейти в турецкий «Бешикташ»
Интерес к форварду проявляет «Бешикташ», сообщает Fotospor.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.