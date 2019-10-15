Футбол

Экспресс газетаЭкспресс газетаРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону. Рэпер Василий Вакуленко, известный публике под псевдонимом Баста, объявил поклонникам, что он стал владельцем футбольного клуба. Теперь музыканту и продюсеру принадлежит ростовский СКА.
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Баста купил «СКА Ростов-на-Дону»

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161.ruвчера в 11:26
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Баста
Российский музыкант
Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года - совладелец лейбла «Gazgolder». Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0; ранее - Баста Хрю, Баста Бастиллио.
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