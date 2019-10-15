Футбол
Экспресс газетаРэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону. Рэпер Василий Вакуленко, известный публике под псевдонимом Баста, объявил поклонникам, что он стал владельцем футбольного клуба. Теперь музыканту и продюсеру принадлежит ростовский СКА.
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«Галицкий хотел купить СКА — ему сказали: иди на хрен!» Баста возрождает ростовское дерби
Sport24.ruвчера в 08:00
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